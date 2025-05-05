وزير الصحة من دار الفتوى: نعد بخطوات ملموسة في الاستشفاء والدواء

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استقبل مفتي الشيخ ، الدكتور ركان ناصر الدين يرافقه للوزارة فادي سنان ورئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات الدكتور جهاد مكوك.وبعد اللقاء قال الوزير ناصرالدين: "تشرفنا بزيارة دار الإفتاء وسماحة المفتي لاطلاعه على مشروعنا في و خطتنا الإصلاحية، ولمسنا منه كل الدعم والإيجابية، ووضعناه بأجواء عملنا ونحن كوزارة نقدم الخدمة الصحية لكل اللبنانيين وهي واجب علينا وإن شاء الله نكون تصور الناس ونعطيهم ما يستحقون وإن شاء الله الأيام تحمل كل الخير للبلد وبالتعاون مع كل الوزارات وكل النقابات في هذا المجال أن نكون على قدر الهمة ونعد اللبنانيين بخطوات ملموسة أكثر في الاستشفاء والدواء ويوم بيوم لنا المزيد من التقدم".وعما إذا كانت تقديمات وزارة الصحة ستعود لسابق عهدها، أكد ناصر الدين أن "هذا الشيء يحصل تدريجياً فوزارة الصحة قبل 2019 كانت ميزانيتها شيء وأكثر بالأرقام من الميزانية الحالية ونحن نعمل بخطوات مدروسة ضمن ميزانياتنا وامكاناتنا ، وقمنا باتجاه توسعة التغطية في العمليات الجراحية المغطاة من قبل الوزارة وهناك كلام كثير حول توزيع السقوف المالية ونحن ننسق مع المستشفيات الخاصة والحكومية ووسعنا بروتوكولات العلاج وبخاصة الأمراض المستعصية وقد لا تغطي كل الحاجة ولكن ذاهبين بهذا الاتجاه".واستقبل المفتي دريان للهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي على رأس وفد من الهيئة بحضور الصحي التابع لدار الفتوى الشيخ محمود ، ووضع الوفد المفتي بأعمال الهيئة على الصعيد الإغاثي، والمشاريع المستقبلية المنوي القيام بها.كما التقى السابقة وتم تداول الاوضاع العامة.