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لبنان

وزير الصحة من دار الفتوى: نعد بخطوات ملموسة في الاستشفاء والدواء

Lebanon 24
05-05-2025 | 07:08
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين يرافقه المدير العام للوزارة فادي سنان ورئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات الدكتور جهاد مكوك.
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 وبعد اللقاء قال الوزير ناصرالدين: "تشرفنا بزيارة دار الإفتاء وسماحة المفتي لاطلاعه على مشروعنا في وزارة الصحة و خطتنا الإصلاحية، ولمسنا منه كل الدعم والإيجابية، ووضعناه بأجواء عملنا ونحن كوزارة نقدم الخدمة الصحية لكل اللبنانيين وهي واجب علينا وإن شاء الله نكون على حسن تصور الناس ونعطيهم ما يستحقون وإن شاء الله الأيام القادمة تحمل كل الخير للبلد وبالتعاون مع كل الوزارات وكل النقابات في هذا المجال أن نكون على قدر الهمة ونعد اللبنانيين بخطوات ملموسة أكثر في الاستشفاء والدواء ويوم بيوم لنا المزيد من التقدم".

وعما إذا كانت تقديمات وزارة الصحة ستعود لسابق عهدها، أكد ناصر الدين أن "هذا الشيء يحصل تدريجياً فوزارة الصحة قبل 2019 كانت ميزانيتها شيء وأكثر بالأرقام من الميزانية الحالية ونحن نعمل بخطوات مدروسة ضمن ميزانياتنا وامكاناتنا ، وقمنا باتجاه توسعة التغطية في العمليات الجراحية المغطاة من قبل الوزارة وهناك كلام كثير حول توزيع السقوف المالية ونحن ننسق مع المستشفيات الخاصة والحكومية ووسعنا بروتوكولات العلاج وبخاصة الأمراض المستعصية وقد لا تغطي كل الحاجة ولكن ذاهبين بهذا الاتجاه".

واستقبل المفتي دريان الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي على رأس وفد من الهيئة بحضور مدير المركز الصحي التابع لدار الفتوى الشيخ محمود الخطيب، ووضع الوفد المفتي بأعمال الهيئة على الصعيد الإغاثي، والمشاريع المستقبلية المنوي القيام بها.

 كما التقى الوزيرة السابقة بهية الحريري وتم تداول الاوضاع العامة.

 
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