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لبنان

على صلة بقضية "صواريخ الجنوب".. فلسطيني جديد بقبضة الجيش

Lebanon 24
05-05-2025 | 07:12
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أعلنت  قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان أنّه "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي22 و 28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.)".
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ولفت البيان إلى أنّ التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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