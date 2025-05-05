على صلة بقضية "صواريخ الجنوب".. فلسطيني جديد بقبضة الجيش

أعلنت ـــ ، في بيان أنّه "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم من حركة فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بتاريخَي22 و 28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية وقرار ، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.)".

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ولفت البيان إلى أنّ التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف المختص.