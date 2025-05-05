في الشراونة... الجيش ينفذ عملية دهم ويوقف 23 شخصًا

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صدر عن – البيان الآتي:"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من 23 شخصًا وفقًا لما يلي:- دهم منازل مطلوبين في منطقة الشراونة - وتوقيف المواطنَين (ح.ز.) و(ن.ز.) بجرم إطلاق النار وضَبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، والسوريين (ع.ا.) و(ع.ح.) و(ح.ق.) لتجولهم دون أوراق قانونية وضبط في حوزة الأخير كمية من المخدرات.- توقيف 5 سوريين في – لافتعالهم إشكالًا وضبط مسدس حربي.- توقيف 12 سوريًّا في المناطق التالية: قب الياس - ، ورأس بعلبك - بعلبك، لدخولهم الأراضي بطريقة غير شرعية ولتجولهم دون أوراق قانونية، وضَبط سلاح حربي.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ع.) في منطقة الطيونة – لقيامه بعدة عمليات سلب وضبطت في حوزته مبلغًا ماليًّا مسروقًا.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".