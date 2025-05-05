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لبنان

في الشراونة... الجيش ينفذ عملية دهم ويوقف 23 شخصًا

Lebanon 24
05-05-2025 | 08:45
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 23 شخصًا وفقًا لما يلي:
 
- دهم منازل مطلوبين في منطقة الشراونة - بعلبك وتوقيف المواطنَين (ح.ز.) و(ن.ز.) بجرم إطلاق النار وضَبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، والسوريين (ع.ا.) و(ع.ح.) و(ح.ق.) لتجولهم دون أوراق قانونية وضبط في حوزة الأخير كمية من المخدرات.
- توقيف 5 سوريين في فرن الشباكبعبدا لافتعالهم إشكالًا وضبط مسدس حربي.
- توقيف 12 سوريًّا في المناطق التالية: قب الياس - زحلة، حربتا ورأس بعلبك - بعلبك، لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ولتجولهم دون أوراق قانونية، وضَبط سلاح حربي.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ع.) في منطقة الطيونة – بيروت لقيامه بعدة عمليات سلب وضبطت في حوزته مبلغًا ماليًّا مسروقًا.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

 
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