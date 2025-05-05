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لبنان

مرقص استقبل وفداً من جامعة الملكيين الكاثوليك أطلعه على موعد إطلاقها

Lebanon 24
05-05-2025 | 08:50
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 استقبل وزير الاعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، القيم البطريركي العام أنطوان شار يرافقه رئيس اللجنة التوجيهية لجامعة الملكيين الكاثوليك البروفسور انطوان جدعون وعضو اللجنة التوجيهية للجامعة البروفسور نجيب الحاج شاهين موفدين من بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف الأول عبسي.
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وأشار جدعون بعد اللقاء الى "ان الوفد بحث مع وزير الاعلام في مشروع اطلاق جامعة الملكيين الكاثوليك في رياق"، منوها بـ"الدعم الذي تلقوه منه"، معلنا عن "مؤتمر سيتم عقده يوم السبت 10 أشار الحالي، في مركز البطريركية في الربوة، للإعلان عن إطلاق الجامعة.

من جهته، أكد شار "أن المشروع الذي سيتم إطلاقه سيكون مشروعا أكاديميا وتعليما عاليا لكل لبنان حملته بطريركية الروم الكاثوليك"، وقال:"أن الوزير مرقص هو أحد داعمي هذا المشروع وان زيارته كانت بهدف التأكيد على استمراريته".

بدوره، أشار الحاج شاهين الى انه "وفي إطار إستكمال الرسالة التعليمية للبطريركية، فإن العام الماضي شهد الحفل ال160 على تأسيس أقدم مدرسة في بيروت، المدرسة البطريركية"، لافتا إلى أنه "بناء على رغبة البطريرك تقرر استكمال فكرة التربية من خلال انشاء الجامعة في رياق لتضاف الى المدرستين في بيروت والربوة".

وشكرالحاج شاهين الوزير مرقص على "مساندته ودعمه للبطريركية ولكل المشاريع التي تهدف إلى المصلحة العامة".
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