مرقص استقبل وفداً من جامعة الملكيين الكاثوليك أطلعه على موعد إطلاقها

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استقبل وزير الاعلام المحامي في مكتبه في الوزارة، القيم البطريركي العام أنطوان شار يرافقه رئيس اللجنة التوجيهية لجامعة البروفسور انطوان وعضو اللجنة التوجيهية للجامعة البروفسور موفدين من بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين يوسف الأول عبسي.وأشار جدعون بعد اللقاء الى "ان الوفد بحث مع وزير الاعلام في مشروع اطلاق جامعة الملكيين الكاثوليك في "، منوها بـ"الدعم الذي تلقوه منه"، معلنا عن "مؤتمر سيتم عقده يوم السبت 10 أشار الحالي، في في الربوة، للإعلان عن إطلاق الجامعة.، أكد شار "أن المشروع الذي سيتم إطلاقه سيكون مشروعا أكاديميا وتعليما عاليا لكل حملته "، وقال:"أن الوزير هو أحد داعمي هذا المشروع وان زيارته كانت بهدف التأكيد على استمراريته".بدوره، أشار الى انه "وفي إطار إستكمال الرسالة التعليمية للبطريركية، فإن العام الماضي شهد الحفل ال160 على تأسيس أقدم مدرسة في ، المدرسة البطريركية"، لافتا إلى أنه "بناء على رغبة البطريرك تقرر استكمال فكرة التربية من خلال انشاء الجامعة في رياق لتضاف الى المدرستين في بيروت والربوة".وشكرالحاج الوزير مرقص على "مساندته ودعمه للبطريركية ولكل المشاريع التي تهدف إلى المصلحة العامة".