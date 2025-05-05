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لبنان

حادثة إنتحار تهزّ الأشرفيّة... إليكم ما جرى

Lebanon 24
05-05-2025 | 08:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنتحار عاملة منزلية إثيوبيّة، بعدما رمت بنفسها من مبنى في منطقة الأشرفية.
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وقد حاول عناصر الدفاع المدني منع العاملة المنزلية من الإنتحار، لكنها رمت بنفسها، وتوفيت على الفور.
 
 
 
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