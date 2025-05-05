الرئيس عون استقبل وفد صندوق دعم مرضى السرطان

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استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في ، وفد صندوق دعم مرضى السرطان برئاسة السيدة حلا الدحداح ، وعضوية السيدين وزياد .وابدى الوفد دعمه لمواقف واهداف ، مشيراً الى" الآمال الكبيرة المعلقة عليه من قبل الجميع". ثم عرضت رئيسة الصندوق الصعوبات التي يعاني منها الصندوق الذي يتعاون مع الجامعة الأميركية في نشاطاته، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها . اشارت الى ان" العبء بات كبيراً بعد ان كانت الدولة تغطي نحو 95 في المئة من تكلفة العلاج لمرضى السرطان، ويؤمّن الصندوق الكلفة الباقية، وان الدور بات الآن معكوساً".ووجهت حلا دعوة الى الرئيس عون لرعاية النشاط الذي سيقيمه الصندوق في شهر أيلول المقبل.ورحب الرئيس عون بالوفد، واثنى على" الجهود التي يقوم بها الصندوق لمساعدة مرضى السرطان، وبالأخص في هذه الظروف الاقتصادية والمالية القاسية التي يمرّ بها البلد"، متمنياً للوفد "التوفيق في مسعاه لدعم ومواكبة المرضى".