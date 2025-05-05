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لبنان

الرئيس عون استقبل وفد صندوق دعم مرضى السرطان

Lebanon 24
05-05-2025 | 09:00
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد صندوق دعم مرضى السرطان برئاسة السيدة حلا الدحداح أبو جابر، وعضوية السيدين علي الطاهر وزياد ميقاتي.
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وابدى الوفد دعمه لمواقف واهداف الرئيس عون، مشيراً الى" الآمال الكبيرة المعلقة عليه من قبل الجميع". ثم عرضت رئيسة الصندوق الصعوبات التي يعاني منها الصندوق الذي يتعاون مع الجامعة الأميركية في نشاطاته، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان. اشارت الى ان" العبء بات كبيراً بعد ان كانت الدولة تغطي نحو 95 في المئة من تكلفة العلاج لمرضى السرطان، ويؤمّن الصندوق الكلفة الباقية، وان الدور بات الآن معكوساً".

ووجهت حلا دعوة الى الرئيس عون لرعاية النشاط الذي سيقيمه الصندوق في شهر أيلول المقبل.

ورحب الرئيس عون بالوفد، واثنى على" الجهود التي يقوم بها الصندوق لمساعدة مرضى السرطان، وبالأخص في هذه الظروف الاقتصادية والمالية القاسية التي يمرّ بها البلد"، متمنياً للوفد "التوفيق في مسعاه لدعم ومواكبة المرضى".

 
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