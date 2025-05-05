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لبنان

وفد من "حزب الله" زار السفير البابوي معزياً بوفاة البابا فرنسيس

Lebanon 24
05-05-2025 | 09:01
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 قام وفد من "حزب الله "ضمّ مسؤول العلاقات المسيحية  محمد الخنسا والدكتور أحمد مهنا بزيارة  السفير ‏البابوي في لبنان، حيث قدم واجب التعزية بوفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس‎.‎
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وقد نوّه الوفد "بمواقف البابا تجاه القضية الفلسطينية ونصرته لها وإدانته للعدوان الاسرائيلي وجرائمه على قطاع ‏غزة، بالإضافة إلى وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل، خاصة الحرب الأخيرة، وإلى دوره في تعزيز ‏الحوار بين الأديان"‎.‎

كما تمّ التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان وضرورة التعاون والحوار بين اللبنانيين لإنجاح العهد في مسيرته نحو ‏الإصلاح ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي اللبنانية وإيقاف الخروقات والاعتداءات المتكررة على ‏لبنان وشعبه وإعادة الأسرى والبدء بإعادة الإعمار.‏

 
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