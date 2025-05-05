وفد من "حزب الله" زار السفير البابوي معزياً بوفاة البابا فرنسيس

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قام وفد من " "ضمّ مسؤول العلاقات المسيحية والدكتور أحمد بزيارة السفير ‏البابوي في ، حيث قدم واجب التعزية بوفاة البابا فرنسيس‎.‎وقد نوّه الوفد "بمواقف البابا تجاه القضية ونصرته لها وإدانته للعدوان الاسرائيلي وجرائمه على قطاع ‏غزة، بالإضافة إلى وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل، خاصة الحرب الأخيرة، وإلى دوره في تعزيز ‏الحوار بين الأديان"‎.‎كما تمّ التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان وضرورة التعاون والحوار بين اللبنانيين لإنجاح في مسيرته نحو ‏الإصلاح ولإنهاء عن كامل الأراضي وإيقاف الخروقات والاعتداءات المتكررة على ‏لبنان وشعبه وإعادة الأسرى والبدء بإعادة الإعمار.‏