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لبنان
وفد من "حزب الله" زار السفير البابوي معزياً بوفاة البابا فرنسيس
Lebanon 24
05-05-2025
|
09:01
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قام وفد من "
حزب الله
"ضمّ مسؤول العلاقات المسيحية
محمد الخنسا
والدكتور أحمد
مهنا
بزيارة السفير البابوي في
لبنان
، حيث قدم واجب التعزية بوفاة
بابا الكنيسة الكاثوليكية
البابا فرنسيس.
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وقد نوّه الوفد "بمواقف البابا تجاه القضية
الفلسطينية
ونصرته لها وإدانته للعدوان الاسرائيلي وجرائمه على قطاع غزة، بالإضافة إلى وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل، خاصة الحرب الأخيرة، وإلى دوره في تعزيز الحوار بين الأديان".
كما تمّ التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان وضرورة التعاون والحوار بين اللبنانيين لإنجاح
العهد
في مسيرته نحو الإصلاح ولإنهاء
الاحتلال
الإسرائيلي
عن كامل الأراضي
اللبنانية
وإيقاف الخروقات والاعتداءات المتكررة على لبنان وشعبه وإعادة الأسرى والبدء بإعادة الإعمار.
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