كم بلغ عدد المرشحين في قضاء صور؟





أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في اليوم الاثنين، على 51 مرشحاً للمجالس البلدية و39 مرشحاً للمجالس الاختيارية، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات 157 مرشحاً للمجالس البلدية و182 مرشحاً اختيارياً.

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