قضائيا.. هذا ما تقرّر بقضية "صواريخ الجنوب"

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ووفق المصادر، فإن الموقوفين أقرّوا خلال التحقيقات بتحضيرهم لعملية إطلاق ثالثة من الصواريخ، قبل أن يتم توقيفهم من قبل الجيش.كما كشفت المصادر أن الجيش صادر منصات إطلاق وصواريخ جاهزة للاستخدام، بناءً على اعترافات الموقوفين، في خطوة وُصفت بأنها إحباط لهجوم صاروخي جديد كان قيد الإعداد.