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لبنان

قضائيا.. هذا ما تقرّر بقضية "صواريخ الجنوب"

Lebanon 24
05-05-2025 | 09:25
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أفادت مصادر قضائية لبنانية لقناة "الحدث"، اليوم الثلاثاء، أن الادعاء العام وجّه اتهامات إلى تسعة موقوفين ينتمون إلى حركة "حماس"، وذلك في سياق ملف إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
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ووفق المصادر، فإن الموقوفين أقرّوا خلال التحقيقات بتحضيرهم لعملية إطلاق ثالثة من الصواريخ، قبل أن يتم توقيفهم من قبل الجيش.

كما كشفت المصادر أن الجيش صادر منصات إطلاق وصواريخ جاهزة للاستخدام، بناءً على اعترافات الموقوفين، في خطوة وُصفت بأنها إحباط لهجوم صاروخي جديد كان قيد الإعداد.
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