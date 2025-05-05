مجلس القضاء الأعلى اجتمع وأقرّ البنود الواردة في جدول الأعمال

اجتمع الاعلى في إطار اجتماعاته الدوريّة، واقرّ البنود الواردة في جدول الأعمال.

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كما تداول في المسار الذي سلكه مشروع العدلي، وثمَّن ما قام به وزير العدل ومجلس الوزراء، وصولاً إلى إقرار هذا المشروع وإحالته إلى مجلس النواب، الأمر الذي يشكّل خطوةً أساسية في سبيل تكريس استقلاليّة ، التي طالما كانت موضوع مطالبة دائمة من مجالس القضاء الأعلى المتعاقبة.