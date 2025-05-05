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لبنان

قائد الجيش استقبل النائب حيدر وحبيب إفرام

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:11
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 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب ناصر حيدر، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل رئيس الرابطة السريانية في لبنان حبيب افرام، وتم التداول في شؤون مختلفة.
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