ماكينة حزب الله في جبل لبنان شكرت أهالي المنطقة على مساهمتهم في إتمام الانتخابات

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تقدمت الماكينة الإنتخابية لـ" " في والشمال، في بيان "بالشكر والتقدير من أهلنا الأوفياء الكرام على مشاركتهم الفاعلة في استحقاق والإختيارية في كافة القرى والبلدات في أقضية ، كسروان والمتن " .وباركت الماكينة للمجالس البلدية والاختيارية الجديدة، متمنية لها "التوفيق في مهمة خدمة الناس والمجتمع والعمل على رفع مستوى التنمية . وتشكر المجالس السابقة على جهودها وعطائها بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها على كافة المستويات" .كما توجهت بالشكر، الى "جميع العائلات الشريفة والكريمة التي وإن حصل بعض التنافس البلدي والأهلي تبقى مثالا للمجتمع المقاوم الذي واجه كل التحديات . والشكر موصول للإخوة والأخوات العاملين والعاملات في الماكينة الإنتخابية ، ونعاهد أهلنا الكرام في منطقة والشمال أن نبقى إلى جانبهم وفي خدمتهم ".