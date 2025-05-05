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لبنان

ماكينة حزب الله في جبل لبنان شكرت أهالي المنطقة على مساهمتهم في إتمام الانتخابات

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:15
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 تقدمت الماكينة الإنتخابية لـ"حزب الله" في منطقة جبل لبنان والشمال، في بيان "بالشكر والتقدير من أهلنا الأوفياء الكرام على مشاركتهم الفاعلة في استحقاق الانتخابات البلدية والإختيارية في كافة القرى والبلدات في أقضية جبيل ، كسروان والمتن الشمالي" .
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 وباركت الماكينة الانتخابية للمجالس البلدية والاختيارية الجديدة، متمنية لها "التوفيق في مهمة خدمة الناس والمجتمع والعمل على رفع مستوى التنمية . وتشكر المجالس السابقة على جهودها وعطائها بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها لبنان على كافة المستويات" . 

كما توجهت بالشكر، الى "جميع العائلات الشريفة والكريمة التي وإن حصل بعض التنافس البلدي والأهلي تبقى مثالا للمجتمع المقاوم الذي واجه كل التحديات . والشكر موصول للإخوة والأخوات العاملين والعاملات في الماكينة الإنتخابية ، ونعاهد أهلنا الكرام في منطقة جبل لبنان والشمال أن نبقى إلى جانبهم وفي خدمتهم ".
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