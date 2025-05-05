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لبنان

الأشقر: وجود الإماراتيين في لبنان ثروة لبلدنا

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:19
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 أكد رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في بيان اليوم أن "قرار دولة الإمارات العربية المتحدة برفع حظر السفر عن رعاياها إلى لبنان خطوة مباركة في غاية الأهمية وذات دلالات كبيرة"، معتبرا أنها "تفتح الطريق لعودة الرعايا الخليجيين إلى لبنان، "تلك العودة التي كنا ننتظرها منذ سنوات".
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وأشار الاشقر إلى أن "الإماراتيين هم إخوة وسياح ومستثمرين كبار في لبنان، ووجودهم ثروة لبلدنا ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، إنما أيضاً على الصعيد المعنوي والإنساني والأخوي".

وتوقع الأشقر "أن يتحسن الواقع في لبنان مع عودة الإماراتيين، لأن مجيئهم يعطي دفعاً كبيراً للقطاع السياحي بعد سنوات من المعاناة، خاصة وان السياح الخليجيين هم العمود الفقري للسياحة والإستثمار".

وإذ لفت الاشقر الى أن "هناك توجيهات من قطر لرعاياها بالمجيء إلى لبنان"، تمنى أن "نشهد قريباً الخطوة الكبيرة المنتظرة برفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان، مشيراً الى أن أعداد السياح السعوديين إلى لبنان هي بالواقع كبيرة جداً، نظراً لعدد الشعب السعودي الكبير، وبالإضافة الى كونهم سياح فهم أيضاً مستثمرون ورفع الحظر عن مجيئهم بمثابة خطوة ثانية وهامة على طريق النهوض بالبلد".

وختم الأشقر بيانه بتقديم الشكر الى قيادة الإمارات وبشكل أساسي الى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "على هذا القرار المبارك الذي نتوسم به خيراً للبلدين وشعبيهما الشقيقين".
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