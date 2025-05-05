شقير بحث مع سفير صربيا في تنمية العلاقات

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إلتقى رئيس الوزير السابق اليوم في مقر وجبل ، سفير في لبنان ترويانوفيتش، كما عقد سلسلة اجتماعات تناولت مجموعة من المواضيع والقضايا الإقتصادية المختلفة.استهل اجتماعاته مع السفير، حيث تم البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.واتفق الطرفان على القيام بخطوات محددة من أجل التقدم على مسار التعاون خصوصاً أن هناك فرصاً واعدة في البلدين.ثم التقى شقّير، وفدا من نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان برئاسة نعيم خليل، وبحث معه في تدعيم القطاع الزراعي، والإستجابة لمطالب المزارعين، لا سيما دفع مستحقات المصدرين الزراعيين التي لا تزال متوجبة لهم في ذمة الدولة ضمن برنامج Agri Plus وهو برنامج تديره "إيدال" ومخصص لدعم الصادرات الزراعية، وتم الاتفاق على متابعة هذا الموضوع مع المرجعيات الحكومية المعنية.ثم عقد شقّير اجتماعاً مع رئيس نقابة مالكي الشاحنات العاملة على الترانزيت الذي نقل له معاناة قطاع النقل الترانزيت وشاحنات حيث هناك تجاهل لتطبيق القوانيين والقرارات الحكومية لجهة منع مغادرة الشاحنات المخصصة للنقل الخارجي من لبنان بسائق غير لبناني وحصر قيادتها بالسائق اللبناني، خاصة أن هذا الموضوع بات ملحاً مع عودة العلاقات مع تجنباً لأي أخطاء قد تحصل، مشدداً على ضرورة التعاون من أجل تنظيم النقل وحصر نقل الصادرات وبسائقين لبنانيين.وفي نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على متابعة الموضوع مع المسؤولين المعنيين بهذا الملف حفاظاً على القطاع وعلى سمعة لبنان.والتقى شقير مع رئيس اللجنة الزراعية في رفلة دبانة وتم البحث في النشاطات المختلفة التي تنفذها اللجنة، وكلك البرامج التي تتابعها الغرف مع والمدير العام ، لا سيما تنفيذ برنامج للإرشاد الزراعي في المحافظات على مدى سنة، فضلاً عن المؤتمر الزراعي الذي سينظمه المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالتعاون مع والغرف في 21 أيار الجاري.