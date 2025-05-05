الداخلية: الحجار أشرف على تسليم المكاوي نتائج الإنتخابات

نشرت والبلديات على منصة "أكس" أن "الوزير أشرف، ، على تسليم محافظ المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى السياسية واللاجئين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها".

Advertisement