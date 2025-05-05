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لبنان
الداخلية: الحجار أشرف على تسليم المكاوي نتائج الإنتخابات
Lebanon 24
05-05-2025
|
10:53
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نشرت
وزارة الداخلية
والبلديات على منصة "أكس" أن "الوزير
الحجار
أشرف،
صباح اليوم
، على تسليم محافظ
جبل لبنان محمد
المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى
المديرية العامة للشؤون
السياسية واللاجئين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها".
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