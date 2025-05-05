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لبنان

الداخلية: الحجار أشرف على تسليم المكاوي نتائج الإنتخابات

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:53
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات على منصة "أكس" أن "الوزير الحجار أشرف، صباح اليوم، على تسليم محافظ جبل لبنان محمد المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها".
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