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لبنان

باسيل: "التيار" ربح الإنتخابات البلدية مع الناس

Lebanon 24
05-05-2025 | 11:16
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هنأ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل العهد والحكومة واللبنانيين بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، أمس الأحد.
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وفي كلمةٍ له، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عن نتائج الإنتخابات البلدية التي شارك فيه "الوطني الحر"، قال باسيل: "التيار شارك في الأقضية الستة وربح مع الناس وحلفائه مقاعد بلدية واختيارية واثبت أنه محرك أساسي مع الأهالي".
 
وأكد باسيل أنَّ "الإنتخابات إنمائية وعائلية ولها نكهة سياسية من جانب ثان ولذلك احترمنا إرادة العائلات في المعيار البلدي الإنمائي".
 
وتابع: "في المعيار السياسي تكلمنا عن أزمة النزوح وتوجهنا نحو اللامركزية الموسعة التي تشكل البلديات العامل الأساسي فيها".
 
وأكمل: "حاولنا صياغة توافقات ونجحنا في العديد منها أو دعمنا مرشحين ولوائح وعلى هذا الأساس عندما نقول فزنا فذلك يعني أننا فزنا مع العائلات والناس ولا نحتكر ذلك".
 
وأردف: "لا أحد يمكن أن ينكر علينا دورنا ومساهمتنا وعندما اخترنا شعار منا وفينا كانت الفكرة أن البلدية للناس والناس منا وفينا".
 
وأضاف: "النتائج تدل على انتشار التيار في كل جبل لبنان وأنه لا يزال القوة الاساسية وإذا كنا خسرنا مدناً اساسية فقد دخلنا في انتخاباتها بهدف تأكيد وجودنا مقابل تحالفات كبيرة معروفة".
 
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