باسيل: "التيار" ربح الإنتخابات البلدية مع الناس

هنأ رئيس " " والحكومة واللبنانيين بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، أمس الأحد.

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وفي كلمةٍ له، اليوم الإثنين، خلال عن نتائج الإنتخابات البلدية التي شارك فيه "الوطني الحر"، قال : " شارك في الأقضية الستة وربح مع الناس وحلفائه مقاعد بلدية واختيارية واثبت أنه محرك أساسي مع الأهالي".

وأكد باسيل أنَّ "الإنتخابات إنمائية وعائلية ولها نكهة سياسية من جانب ثان ولذلك احترمنا إرادة العائلات في المعيار البلدي الإنمائي".

وتابع: "في المعيار السياسي تكلمنا عن أزمة النزوح وتوجهنا نحو اللامركزية الموسعة التي تشكل البلديات العامل الأساسي فيها".

وأكمل: "حاولنا صياغة توافقات ونجحنا في العديد منها أو دعمنا مرشحين ولوائح وعلى هذا الأساس عندما نقول فزنا فذلك يعني أننا فزنا مع العائلات والناس ولا نحتكر ذلك".

وأردف: "لا أحد يمكن أن ينكر علينا دورنا ومساهمتنا وعندما اخترنا شعار منا وفينا كانت الفكرة أن البلدية للناس والناس منا وفينا".

وأضاف: "النتائج تدل على انتشار التيار في كل وأنه لا يزال القوة الاساسية وإذا كنا خسرنا مدناً اساسية فقد دخلنا في انتخاباتها بهدف تأكيد وجودنا مقابل تحالفات كبيرة معروفة".