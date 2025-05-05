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لبنان

بالصورة.. هذا ما حصل داخل نفق الأوزاعي

Lebanon 24
05-05-2025 | 11:39
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أفادت غرفة التحكُّم المروري، عبر صفحتها على "إكس"، عن انقلاب سيارة داخل نفق الأوزاعي باتجاه خلدة، الأضرار مادية، ودراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على المعالجة.
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