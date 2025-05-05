جنبلاط استقبل شيخ العقل وعرضا المستجدات في لبنان وسوريا

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي ، في ، شيخ العقل لطائفة الشيخ ، يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، بحضور الوزير السابق ، والنواب: ، ، ، ، وفيصل ، والقيادي في الحزب خضر الغضبان.

Advertisement



وتم خلال اللقاء، البحث في مستجدات المرحلة الراهنة في وسوريا، لا سيما أحداث جرمانا وصحنايا.



برقية تعزية

من جهة أخرى، أبرق ، إلى رئيس الوزراء السابق إياد ، معزيا بوفاة نجله حمزة.



وجاء في نص البرقية: "تلقيت ببالغ الأسف خبر وفاة نجلكم المرحوم بإذن الله تعالى حمزة. إني إذ أتقدم منكم بأحر التعازي وأخلص مشاعر التعاطف، أسأل الله تعالى عز وجل أن يسكن فقيدكم فسيح جنانه وأن تكون هذه الخسارة خاتمة أحزانكم".