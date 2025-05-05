افرام استقبل المجلس البلدي الجديد في جونية: على الإنماء أن يقود السياسة

استقبل رئيس المجلس التنفيذيّ لـ" الإنسان" النائب المجلس البلديّ الجديد المنتخب في ، بعد فوزه بالانتخابات ليل الأحد.

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واعتبر أفرام أنَّ الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه بين أركان التحالف الانتخابيّ، بالإضافة إلى الخبرة والتصميم لدى المرشّحين وثقة أهالي جونية بهم، أثمر نجاح لائحة "نهضة جونية".

وأكّد أنّ دور التحالف ينتهي عندما يبدأ دور المجلس الإنتاجيّ، على أن تبقى واليد الممدودة. فأنتم تقودون السفينة ونحن على أتمّ الاستعداد لتلبية أي طلب أو تقديم أي دعم إضافي، وعلى الإنماء أن يقود السياسة لا العكس.

وختم افرام قائلاً: "وصّيتي لكم أن تبقوا يداً واحدة وقلباً واحداً، دعوا السياسة عند عتبة البلدية وابتعدوا عن الكيديّة .

فيصل افرام

بدوره، شكر رئيس البلديّة الجديد فيصل افرام الدعم والثقة الذي نالته اللائحة، مطالباً التحالف الخماسيّ بإعلاء الصوت للحصول على موقع قضاء كسروان - ومن ضمنه جونية - من الإنماء المتوازن مع انطلاقة ، فتتمكّن البلدية من تنفيذ مخططاتها وتدعيم أواصر الثقة بين البلدية والمواطن.