Advertisement

لبنان

افرام استقبل المجلس البلدي الجديد في جونية: على الإنماء أن يقود السياسة

Lebanon 24
05-05-2025 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1356209-638820705035198144.jpg
Doc-P-1356209-638820705035198144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام المجلس البلديّ الجديد المنتخب في جونية، بعد فوزه بالانتخابات ليل الأحد. 
Advertisement
 
واعتبر أفرام أنَّ الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه بين أركان التحالف الانتخابيّ، بالإضافة إلى الخبرة والتصميم لدى المرشّحين وثقة أهالي جونية بهم، أثمر نجاح لائحة "نهضة جونية". 
 
وأكّد أنّ دور التحالف الراعي ينتهي عندما يبدأ دور المجلس الإنتاجيّ، على أن تبقى العين الساهرة واليد الممدودة. فأنتم تقودون السفينة ونحن على أتمّ الاستعداد لتلبية أي طلب أو تقديم أي دعم إضافي، وعلى الإنماء أن يقود السياسة لا العكس.
 
وختم افرام قائلاً: "وصّيتي لكم أن تبقوا يداً واحدة وقلباً واحداً، دعوا السياسة عند عتبة البلدية وابتعدوا عن الكيديّة .
 
فيصل افرام 
 
بدوره، شكر رئيس البلديّة الجديد فيصل افرام الدعم والثقة الذي نالته اللائحة، مطالباً التحالف الخماسيّ بإعلاء الصوت للحصول على موقع قضاء كسروان - ومن ضمنه جونية - من الإنماء المتوازن مع انطلاقة العهد الجديد، فتتمكّن البلدية من تنفيذ مخططاتها وتدعيم أواصر الثقة بين البلدية والمواطن.
 
 
مواضيع ذات صلة
افرام : التحالف الخماسيّ عرس للإنماء في جونية
lebanon 24
06/05/2025 00:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل النائب حيدر وحبيب إفرام
lebanon 24
06/05/2025 00:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط: للتوافق في الاستحقاق البلدي وخلق مجالس متجانسة للإنماء
lebanon 24
06/05/2025 00:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الانتخابات البلدية مناسبة لمحاسبة من كان سابقًا ولتجديد دم البلديات وتفعيل الإنماء
lebanon 24
06/05/2025 00:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-05-05
16:42 | 2025-05-05
16:34 | 2025-05-05
16:24 | 2025-05-05
16:03 | 2025-05-05
16:00 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24