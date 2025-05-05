انفجارات قوية.. غارة إسرائيلية تستهدف البقاع

استهدف الطيران الإسرائيليّ، اليوم الإثنين، أطراف بلدة جنتا - شرق .

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وذكرت المعلومات أنَّ القصف طالَ البلدة لجهة الأطراف السوريّة، وقد أفيد عن سماع دوي انفجارات قوية.