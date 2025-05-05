ماذا قرّر مصرف لبنان؟ خطوة لافتة

يُجري "خطّة طوارئ" داخلية مرتبطة بشؤون تقنية مختلفة، وتشمل بشكل أساسي نظام فرز وقراءة وطباعة لكافة الشيكات المرمزة الواردة من مصرف واليه.

Advertisement

معلومات " " تقول إنَّ هذه الخطوة تأتي في سياق تطوير وتعزيز المكننة في مصرف لبنان بما يساهم في صقل القدرات التقنية داخل .

وتأتي هذه الخطوة في سياق آلية عمل مستمرة يقوم بها البنك المركزي لتطوير تقنياته والبرامج المعتمدة لديه، لتبقى مُحدّثة بشكلٍ دائم.