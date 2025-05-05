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لبنان

ماذا قرّر مصرف لبنان؟ خطوة لافتة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2025 | 13:55
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يُجري مصرف لبنان "خطّة طوارئ" داخلية مرتبطة بشؤون تقنية مختلفة، وتشمل بشكل أساسي نظام فرز وقراءة وطباعة لكافة الشيكات المرمزة الواردة من مصرف لبنان واليه.
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معلومات "لبنان24" تقول إنَّ هذه الخطوة تأتي في سياق تطوير وتعزيز المكننة في مصرف لبنان بما يساهم في صقل القدرات التقنية داخل البنك المركزي.
 
وتأتي هذه الخطوة في سياق آلية عمل مستمرة يقوم بها البنك المركزي لتطوير تقنياته والبرامج المعتمدة لديه، لتبقى مُحدّثة بشكلٍ دائم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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