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لبنان

رسمياً.. كم بلغت نسبة الإقتراع بالانتخابات البلدية في جبل لبنان؟

Lebanon 24
05-05-2025 | 14:07
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات، على منصة "أكس"، إجمالي نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.
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وذكرت الوزارة أن النسبة بلغت 45,16%، فيما مجمل عدد المقترعين 376725.
 
 
أما عدد الشكاوى المسجلة فبلغ 660، في حين وصل إجمالي عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1766 إلى 8075.
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