رسمياً.. كم بلغت نسبة الإقتراع بالانتخابات البلدية في جبل لبنان؟

نشرت والبلديات، على منصة "أكس"، إجمالي نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من والاختيارية في .

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وذكرت الوزارة أن النسبة بلغت 45,16%، فيما مجمل عدد المقترعين 376725.

أما عدد الشكاوى المسجلة فبلغ 660، في حين وصل إجمالي عدد الاتصالات الواردة على 1766 إلى 8075.