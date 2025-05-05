ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟ خبر يتحدّث

ذكرت القناة الـ14 ، اليوم الإثنين، أنَّ سلاح الجو هاجم بنية تحتية تابعة لـ" " في - شرق .

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وقالت القناة إنَّ الغارة الإسرائيلية استهدفت مصنعاً لتصنيع الأسلحة، مشيرة إلى أن المكان الذي تم قصفه جرى استهدافه مرات عدة سابقاً، لكن حزب الله يحاول إعادة بنائه في كل مرة، وفق المزاعم الإسرائيليّة.