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لبنان

ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟ خبر يتحدّث

Lebanon 24
05-05-2025 | 14:14
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ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنَّ سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة البقاع - شرق لبنان.
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وقالت القناة إنَّ الغارة الإسرائيلية استهدفت مصنعاً لتصنيع الأسلحة، مشيرة إلى أن المكان الذي تم قصفه جرى استهدافه مرات عدة سابقاً، لكن حزب الله يحاول إعادة بنائه في كل مرة، وفق المزاعم الإسرائيليّة.
 
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