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لبنان

بلبلة في بيروت.. إتصال يثير الهلع وهذا ما حصل

Lebanon 24
05-05-2025 | 14:28
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تفيد عن صدور تحذيرات لسكان أحياء في مدينة بيروت تدعوهم لإخلاء المنازل فوراً.
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المعلومات تقول إنّ هذه الأنباء غير صحيحة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً، وتبين أن شاباً انتصل بـ3 سيدات ما تسبب بحالة من الهلع.
 
وعلى الأثر، تمَّ إلقاء القبض على الفاعل من قبل القوى الأمنية.
 
 
 

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