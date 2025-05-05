بلبلة في بيروت.. إتصال يثير الهلع وهذا ما حصل

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تفيد عن صدور تحذيرات لسكان أحياء في مدينة تدعوهم لإخلاء المنازل فوراً.

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المعلومات تقول إنّ هذه الأنباء غير صحيحة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً، وتبين أن شاباً انتصل بـ3 سيدات ما تسبب بحالة من الهلع.

وعلى الأثر، تمَّ إلقاء القبض على الفاعل من قبل القوى الأمنية.