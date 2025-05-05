في مناطق مختلفة.. الجيش يُنفّذ مداهمات ويُوقف 5 أشخاص

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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من 3 أشخاص وفقًا لما يلي:- دهم منازل مطلوبين في بلدة – وتوقيف المواطنَين (ع.ص.) و(ع.ع.)، وضبط سلاح حربي و3 سيارات مسروقة بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.- توقيف المواطن (ح.ر.) في منطقة مشاريع القاع - بعلبك لقيادته سيارة محملة بـ52 برميلًا من مادة الزيت المجهولة النوعية و10 براميل تحتوي على بودرة بيضاء تستخدم في صناعة الكبتاغون.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة – المواطن (ر.ق.) والمواطنة (ج.ف.) لتأليفهما عصابة سلب، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، وتهريب أشخاص إلى داخل الأراضي . وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.