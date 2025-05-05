القصف يتجدّد بقاعاً.. غارات متواصلة وهذه المناطق مُستهدفة

جدّد العدو ، مساء اليوم الإثنين، استهدافه لبلدة جنتا على السلسلة الشرقية لجبال المتاخمة للحدود مع .

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وذكرت المعلومات أن عدد الجوية الذي طال المنطقة بلغ الـ6 غارات، مشيرة إلى أنَّ القصف طال أيضاً منطقة وعرة بين وفليطا بالقلمون عند السلسلة الشرقيّة.

وكانت القناة الـ14 ذكرت أنَّ سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بنية تحتية تابعة لـ" " في - شرق لبنان.

وقالت القناة إنَّ الغارة الإسرائيلية استهدفت مصنعاً لتصنيع الأسلحة، مشيرة إلى أن المكان الذي تم قصفه جرى استهدافه مرات عدة سابقاً، لكن حزب الله يحاول إعادة بنائه في كل مرة، وفق المزاعم الإسرائيليّة.