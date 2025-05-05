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لبنان

القصف يتجدّد بقاعاً.. غارات متواصلة وهذه المناطق مُستهدفة

Lebanon 24
05-05-2025 | 15:12
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جدّد العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، استهدافه لبلدة جنتا على السلسلة الشرقية لجبال لبنان المتاخمة للحدود مع سوريا.
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وذكرت المعلومات أن عدد الغارات الجوية الذي طال المنطقة بلغ الـ6 غارات، مشيرة إلى أنَّ القصف طال أيضاً منطقة وعرة بين سرغايا وفليطا بالقلمون عند السلسلة الشرقيّة.
 
وكانت القناة الـ14 الإسرائيلية ذكرت أنَّ سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة البقاع - شرق لبنان.
 
وقالت القناة إنَّ الغارة الإسرائيلية استهدفت مصنعاً لتصنيع الأسلحة، مشيرة إلى أن المكان الذي تم قصفه جرى استهدافه مرات عدة سابقاً، لكن حزب الله يحاول إعادة بنائه في كل مرة، وفق المزاعم الإسرائيليّة.
 
 
 
 
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