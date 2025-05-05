في قلب الضاحية.. "نسوة" يحرسنَ الإنتخابات!

هدوء لافت سيطر على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت في ، أمس الأحد.

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ما إن تدخل الضاحية، لن ترَ أمامك مشهد "ازدحام الانتخابات"، لكن "المندوبين" يتوزعون في نقاطٍ مختلفة، فيما هناك نسوة يحملن علم " " وينتشرن على مفارق مختلفة.

"من هون منوصل عالحارة يا حجّة"؟ بهذه الجملة تمّت مناداة سيدة للاستدلال على السبيل، فردّت بابتسامة عريضة: "أهلا فيكن.. من هون إيه.. نورتو".

النقاط الإنتخابية معروفة، فمنها ما هو قريب على ، ومنها ما هو من باتجاه حارة حريك. في النقاط ذاتها، أعلام حركة "أمل" تتصلُ بأعلام "حزب الله"، فيما خيم لائحة "الوفاء والتنمية" هي "الأساس" في المنطقة.

أحد الناخبين في منطقة الغبيري قال لـ" " إنَّ العملية كانت سهلة جداً، فالإقبال كان كثيفاً بينما لا عراقيل أبداً، وأضاف: "الإنتخابات كانت هادئة وما لفتنا هو زيارة إلى هناك. لقد سُررنا بتلك الزيارة التي أكدت وقوف الدولة معنا وإلى جانبنا خصوصاً في ظل الإستحقاقات ".

اللافت وسط كل ذلك هو أن بعض الخيم الانتخابية توزّعت بالقرب من "ركام" بعض الأبنية التي دمّرها العدو إبان حربه الأخيرة على .

هنا، يقولُ أحد الشبان الناشطين انتخابياً في الضاحية لـ"لبنان24": "الرسالة واضحة.. الأرضُ ستبقى لنا وما من أحد يستطيع أن يهزم إرادتنا في انتخاب من نريد.. الضاحية ستبقى عصية على الاستسلام ولقد انتخبنا لتثبيت وجودنا وحقنا في ".