ضربة جديدة.. غارة إسرائيلية تستهدف صريفا الجنوبية

استهدف العدو ، مساء اليوم الإثنين، بورة للسيارات في بلدة - .

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وتحدثت المعلومات عن أنّ القصف حصل بواسطة طائرة مسيرة، وقد سمع صوت انفجار قوي في البلدة.

بدوره، زعم الجيش الإسرائيلي ان غارة صريفا استهدفت بنى تحتية تابعة لـ" ".

في المقابل، أفيد أيضاً عن حصول إستهداف إسرائيلي آخر في منطقة .

ومساءً، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت غرفاً جاهزة في بلدة طيرحرفا - .

ولفتت المعلومات إلى أن القصف لم يؤدّ إلى سقوط إصابات.

كذلك، أفيد عن استهداف العدو الإسرائيليّ بلدة بواسطة .



