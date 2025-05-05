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لبنان

"جريمة حرب موصوفة".. "حزب الله" يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

Lebanon 24
05-05-2025 | 16:34
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دان "حزب الله"، اليوم الإثنين، العدوان الإسرائيلي والأميركي على اليمن، والذي استهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية ‏وبنى تحتية في ميناء الحديدة.
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ووصف الحزب ما حصل بـ"جريمة حرب موصوفة تنتهك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية"، وقال: "إنّ الشعب اليمني المقاوم، الذي لم تفت من عضده كل الأساطيل والطائرات وأطنان الصواريخ المدمرة، وقدّم ‏مئات الشهداء والجرحى، ولم يتراجع مع قيادته الثابتة والشجاعة عن المساندة المشرفة لغزة وأهلها، لن يزيده هذا ‏العدوان إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة مؤازرته للشعب الفلسطيني بفرض المعادلات وزيادة الحصار البحري ‏والجوي على العدو الصهيوني مهما غلت التضحيات.".

وإذ عبر "حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الأبي، يُحيي قيادته الحكيمة والشجاعة"، دعا إلى أعلى ‏درجات الإدانة والاستنكار من جميع الدول الحرة والقوى الحية في العالم.
 
 
وأكد الحزب أن هذا العدوان يستدعي تحركًا ‏عاجلًا وفعّالًا من العالم العربي والإسلامي، لتحمّل مسؤولياته ورفع الصوت عالياً في وجه الغطرسة ‏الصهيونية والأميركية.‏
 
 
 
 
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