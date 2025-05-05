في مجدل سلم.. غارة إسرائيلية تستهدف مكب النفايات

استهدف العدو ، مساء اليوم الإثنين، "مكب النفايات في بلدة مجدل سلم - .

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وسبق هذا القصف استهداف لبورة سيارات في بلدة - جنوب .

في المقابل، أفيد أيضاً عن حصول إستهداف إسرائيلي آخر في منطقة .

ومساءً، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت غرفاً جاهزة في بلدة طيرحرفا - .

ولفتت المعلومات إلى أن القصف لم يؤدّ إلى سقوط إصابات.

كذلك، أفيد عن استهداف العدو الإسرائيليّ بلدة بواسطة .



