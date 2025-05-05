ترقب لزيارة الرئيس الفلسطيني... الرجوب: موضوع السلاح محلول

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كتب وجدي في" النهار": مفاجآت كبيرة ستحصل خلال زيارة الرئيس الفلسطيني "أبو "مازن" للبنان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، يُبنى عليها كثيرا، ولا سيما أن لقاءه رئيس الجمهورية العماد على هامش قمة كان محطة مهمة لتأكيد عمق العلاقة وحرص "أبو "مازن" على تسليم السلاح الفلسطيني وكل ما يؤدي إلى أمن واستقراره - وسيادته في هذا الإطار يكشف القيادي الفلسطيني البارز جبريل الرجوب لـ "النهار" أن "زيارة الرئيسمحمود عباس للبنان ستتضمن عناوين أساسية. أولاً نحن ضيوف وننتظر العودة والتزام هذا الحق، وبالتالي إننا مع سيادة لبنان وكل القوانين المرعية الإجراء. ولبنان كان من أبرز إلى جانب القضية ، ودفع ضريبة كبيرة بفعل دعمه لها، والأهم أن موضوع السلاح سيبحث بين الرئيسين الفلسطيني واللبناني، وندرك أن كرامة الموجودين في المخيمات من كرامة اللبنانيين".أما في موضوع سلاح " " فيقول: "لا شان لنا به، وقد يؤدي إلى تصفية حسابات، وبالتالي هي المعنية بهذا الأمر، والموضوع لا يعنيناً.نحترم رئيس الجمهورية العماد عون والدولة والحكومة واللبنانيينعموما، وسنلتزم كل ما يطالب به رئيس الجمهورية، وخصوصاً ما أشار إليه في خطاب القسم"ويخلص إلى أن "لا مشكلة في السلاح فهو موضع نقاش بين الرئيسين، والسلطة الفلسطينية ستلتزم السيادة اللبنانية وقوانينها وكل ما يتعلق بالسلاح غير الشرعي" .في مجال آخر، يقول أحد الفلسطينيين في لبنان : "إذا عدنا إلى الوثائق التي تم تعديلها بعد اتفاق القاهرة، وصولاً إلى لجنة الوزيرين التي شكلت في عهد حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1991، أي التي بحثت في السلاح الثقيل، وهذه مسألة محسومة، نجد أنه لم يتبدل شيء. ثمة مزايدات كبيرة حولها، إضافة إلى تنظيم الفصائل والسلاح، والأهم هو ملف عمل الفلسطينيين، بمعنى حقوقهم المدنية. من الطبيعي أن الأمور تبدلت كثيراً بعد المتغيرات في والمنطقة، وهناك إجماع على الحقوق المدنية ما عدا الجنسية والوظائف العامة، ولكن هل طبق ذلك؟ حتى الساعة ليس ثمة ما يشي بأننا ذاهبون إلى حل هذه المعضلة، في حين أن الأونروا قلصت مساعداتها، بل أوقفتها وتلك مسألة مرتبطة بقرار دولي كبير.الموضوع يجب أن يبحث بدقة متناهية للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، والتزام القوانين اللبنانية لا خلاف عليه، وموضوع السلاح وزيارة "أبو مازن" يصبان في هذا الإطار .