إسرائيل ترصد الغرف الجاهزة

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كتبت في" الاخبار": استهداف الغرف الجاهزة في البلدات الجنوبية الحدودية هو شعار المرحلة الجديدة من العدوان المستمر، وآخرها استهداف مروحية «أباتشي» ليل أمس، ثلاث غرف جاهزة في وسط طيرحرفا، كان مقرراً افتتاح مركز اقتراع فيها بدلاً من نقله الى حي المساكن الشعبية في صور. الا ان الغارة الأخيرة، قد تعلق الخطة.وفي الأيام الماضية، طلبت على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من الكشف على كل غرفة استُقدمت أخيراً إلى كفركلا ومارون الرأس ومحيبيب وبليدا وعيترون وميس الجبل، بعد ضغوط من العدو الذي يدّعي بأن الغرف تُستخدم لأغراض عسكرية.وبالفعل، كشف الجيش على الغرف وزوّد اللجنة بصور تظهر محتويات كل منها. وبحسب مصدر مطّلع، فإن رئيس اللجنة الجديد الجنرال الأميركي ليني «توصّل إلى قناعة بأن تغالي في استهداف الغرف الجاهزة»، واعداً بـ«الضغط للتوقف عن قصفها».استهداف الغرف الجاهزة كان أحد الأسباب الرئيسية التي حالت دون تحديد مراكز أقلام اقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في الكثير من البلدات الحدودية، فيما رجّح مصدر معني أن تُنقل المراكز التي حُدّدت في بعض البلدات الحدودية، مثل ويارون وبليدا وميس الجبل والعديسة، إلى بلدات الخط الثاني، فيما لن يطاول التعديل على الأرجح بلدات ورميش وكفرشوبا. ويتردّد أن معلومات تلقّاها الجيش تفيد بأن العدو «قد يلجأ إلى اعتداءات لترهيب الجنوبيين وتقليص حجم العودة إلى مساقط رؤوسهم ومشاركتهم في الانتخابات».