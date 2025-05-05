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كتب في" نداء الوطن": بدأت معالم توجّهات "حزب اللّه" وحليفه المعلن والمستتر بالظهور تدريجياً مع ارتفاع وتيرة الصراع في وتسعير الخطاب الطائفي في كانعكاس وتفاعل للحدث السوري، بينما تشير المعلومات إلى أنّ ثنائي "الحزب" - يعملان على إحياء فكرة وخطاب "حلف الأقليّات" المبنيين على التخويف من الأغلبية السنية وتصويرها خطراً على سواها من المكوِّنات العلوية والشيعية والمسيحية والدرزية وزرع الخوف في أوساط لإعادة تعويم باسيل وتكرار خديعة مرّة جديدة للجمهور المسيحي.الركيزة الأولى لمشروع إحياء "حلف الأقليّات" هي ربط الأحداث في سوريا بالواقع اللبناني، وتصوير الحكم السوري الجديد بالإرهاب، وتضخيم الوقائع واستخدام لغة التهويل وادّعاء الإنسانية واعتماد الروايات المعادية للحكم الجديد في والتعمية على الحقائق التيتوضح وقوع الانتهاكات من قبل المتمرّدين سواء في الساحل السوري أم في المناطق ذات الحضور الدرزي.وفي هذا السياق، لا بُدَّ أن نلاحظ أنّه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عمل "حزب اللّه" على محاولة خلق قضية تبرِّر استمرار سلاحه، وهي ما أسماه التطرّف الآتي من سوريا عبر الحدود الشرقية، لكنّ واقع الحال كشف وجود مصانع ضخمة للمخدِّرات في المناطق الحدودية وعمل الجيشان اللبناني والسوري على ضبط الحدود بشكل معقول.اللافت في هذا السياق انضواء باسيل في عِداد حملة التضليل والتشويه للحكم الجديد في سوريا، رغم أنّه بعد فترة وجيزة من إسقاط سعى إلى إقامة اتصال سياسي مع الحكم القائم في دمشق، لكنّه باشر في الآونة الأخيرة حملة تحريض طائفية تنطلق من الواقع السوري، بهدف إثارة النعرات والشكوك في ثبات "الحكم السني" وأهليته وقدرته على قيادة سوريا والحفاظ على مكوّناتها، وفي هذا الإطار جاء تصريح باسيل الذي قال فيه إنّه بات "يخشى على مستقبل المسيحيين في سوريا بالنظر إلى ما أصاب سواهم من مجموعات دينية أو عرقية".