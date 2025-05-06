سلام منزعج: الوزير للبنان وليس لحزبه

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كشفت مصادر مطلعة على أجواء السراي الحكومي أن رئيس الحكومة بدأ يبدي تململاً واضحاً من أداء أحد الوزراء داخل الحكومة، معتبراً أن سلوك هذا الوزير وتصعيده الإعلامي لا ينسجمان مع النهج الذي تعتمده الحكومة في هذه المرحلة.وأكدت المصادر أن سلام عبّر في مجالسه الخاصة عن استيائه من تحويل العمل الوزاري إلى "استعراض إعلامي" مشدداً على أن الوزير هو وزير للبنان بأكمله، وليس ممثلاً للحزب الذي ينتمي إليه.