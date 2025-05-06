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لبنان

سلام منزعج: الوزير للبنان وليس لحزبه

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-05-2025 | 01:15
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كشفت مصادر مطلعة على أجواء السراي الحكومي أن رئيس الحكومة نواف سلام بدأ يبدي تململاً واضحاً من أداء أحد الوزراء داخل الحكومة، معتبراً أن سلوك هذا الوزير وتصعيده الإعلامي لا ينسجمان مع النهج الذي تعتمده الحكومة في هذه المرحلة.
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وأكدت المصادر أن سلام عبّر في مجالسه الخاصة عن استيائه من تحويل العمل الوزاري إلى "استعراض إعلامي" مشدداً على أن الوزير هو وزير للبنان بأكمله، وليس ممثلاً للحزب الذي ينتمي إليه.
 
المصدر: لبنان 24
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