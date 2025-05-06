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لبنان

معركة اتحاد البلديات: "وعود للطرفين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2025 | 01:30
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لم يحسم بعد الصراع القائم على اتحاد بلديات المتن رغم التقارب الكبير بين القوى المتنافسة. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من رؤساء البلديات الذين كانوا مرشحين للانتخابات قدّموا وعوداً متناقضة للطرفين المتنافسين، في محاولة لاستمالة أصوات من الجهتين.
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وبحسب المعلومات، فإن هؤلاء الرؤساء سعوا إلى ضمان انتخابهم عبر التحالف مع أكثر من طرف، ما دفع كل جهة إلى الاعتقاد بأنها ستحظى بالأغلبية في انتخابات الاتحاد. هذا الالتباس في المواقف أدّى إلى تعقيد المشهد، وبقيت الأمور معلقة حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، من دون التوصل إلى حسم نهائي.
ويُتوقع أن تستمر الاتصالات خلال الساعات المقبلة لمحاولة تذليل العقبات وتثبيت التحالفات، وسط ترقّب لما ستؤول إليه نتائج هذا السباق الذي يأخذ طابعًا سياسيًا يتجاوز حدود العمل البلدي التقليدي.
 
المصدر: لبنان 24
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