مرشّح مدعوم سراً في انتخابات طرابلس

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عُلم أن أحد المرشحين للانتخابات البلدية في مدينة يحظى بدعم مباشر من شخصية سياسية بارزة، رغم إعلان الفريق السياسي الذي تنتمي إليه هذه الشخصية عدم المشاركة رسمياً في .وتشير المعلومات إلى أن السياسي المعروف طلب صراحة ضمّ مرشحه إلى إحدى اللوائح البلدية، ما أثار تساؤلات في الأوساط الطرابلسية عمّا إذا كان هذا الفريق السياسي اعتزم خوض الاستحقاق البلدي من خلف الستار، على الرغم من موقفه المعلن.