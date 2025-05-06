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لبنان

مرشّح مدعوم سراً في انتخابات طرابلس

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-05-2025 | 02:45
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عُلم أن أحد المرشحين للانتخابات البلدية في مدينة طرابلس يحظى بدعم مباشر من شخصية سياسية بارزة، رغم إعلان الفريق السياسي الذي تنتمي إليه هذه الشخصية عدم المشاركة رسمياً في الانتخابات البلدية
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وتشير المعلومات إلى أن السياسي المعروف طلب صراحة ضمّ مرشحه إلى إحدى اللوائح البلدية، ما أثار تساؤلات في الأوساط الطرابلسية عمّا إذا كان هذا الفريق السياسي اعتزم خوض الاستحقاق البلدي من خلف الستار، على الرغم من موقفه المعلن.
 
المصدر: لبنان 24
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