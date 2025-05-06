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لبنان

مفتي عكار: لعدم إطلاق الرصاص ابتهاجاً بالفوز بالتزكية وأثناء جولات المرشحين

Lebanon 24
06-05-2025 | 01:14
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ناشد مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، أهالي عكار وكل قرية وبلدة، "عدم إطلاق الرصاص، لا ابتهاجاً بالفوز بالتزكية، ولا أثناء جولات المرشحين".
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وقال في بيان: "اجعلوا التعبير عن الفرح حضارياً، يليق بأخلاقنا وقيمنا، واجعلوا الفرح شكراً لله وحمداً له، لا سبباً للأذى أو الخوف". أضاف: "لا تقلبوا الفرح مقتاً وإضراراً بالناس، فالرصاصة التي تنطلق في السماء، قد تسقط على قلب بيتٍ بريء".
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