مفتي عكار: لعدم إطلاق الرصاص ابتهاجاً بالفوز بالتزكية وأثناء جولات المرشحين

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ناشد مفتي ، أهالي وكل قرية وبلدة، "عدم إطلاق الرصاص، لا ابتهاجاً بالفوز بالتزكية، ولا أثناء جولات المرشحين".وقال في بيان: "اجعلوا الفرح حضارياً، يليق بأخلاقنا وقيمنا، واجعلوا الفرح شكراً لله وحمداً له، لا سبباً للأذى أو الخوف". أضاف: "لا تقلبوا الفرح مقتاً وإضراراً بالناس، فالرصاصة التي تنطلق في السماء، قد تسقط على قلب بيتٍ بريء".