فوز 10 بلديات بالتزكية في قضاء الكورة

اصبح عدد البلديات الفائزة في التزكية في ، بعد انتهاء مهلة الإنسحاب من الترشح للانتخابات البلدية، 10 بلدات، هي: بكفتين، بشمزين، ، بتعبورة، دارشمزين، عفصديق، ، ، كفرصارون ورشدبين.

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