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لبنان

فوز 10 بلديات بالتزكية في قضاء الكورة

Lebanon 24
06-05-2025 | 01:28
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اصبح عدد البلديات الفائزة في التزكية في قضاء الكورة، بعد انتهاء مهلة الإنسحاب من الترشح للانتخابات البلدية، 10 بلدات، هي: بكفتين، بشمزين، بصرما، بتعبورة، دارشمزين، عفصديق، بترومين، كوسبا، كفرصارون ورشدبين.
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