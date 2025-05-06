"الريجي" كمنت لشاحنة في بيروت وضبطت فيها مصنوعات تبغية مهربة

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة بواسطة جهازها لمكافحة التهريب.وفي هذا الإطار، نصبت دورياتها مكمناً في لشاحنة تحمل مصنوعات تبغية مهرّبة. وسطّر محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه المختص.