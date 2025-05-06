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لبنان

فوز مجلس بلدية دوما بالتزكية

Lebanon 24
06-05-2025 | 01:50
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أعلن قائمقام البترون روجيه طوبيا فوز مجلس بلدية دوما بالتزكية، بعد انقضاء مهلة سحب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية، إثر انسحاب المرشحين جيسي شلهوب وإيليا المعلوف. كما فاز أسعد علي حماده بمنصب مختار بلدة داعل بالتزكية.
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وضم المجلس البلدي الفائز بالتزكية في دوما كلاً من: زينالي أيوب، أيلي شاهين، حنا أسعد، طوني غانم، وسام جبور، الياس الغنمة، رامي صوايا، جواد الحداد، انطوان الغنمة، زياد شلهوب، جهاد سميا، حنا المعلوف، إيليا شلهوب، سليم المعلوف وبطرس صوايا.

وتوجهت رئيسة بلدية دوما الفائزة بالتزكية، زينالي أيوب، بالشكر إلى أهالي البلدة، مشيدةً بحرصهم على "تجنيب دوما معركة انتخابية تنافسية، ما وفّر على الصندوق البلدي أعباء مالية كبيرة".

وأكدت أن "العمل البلدي سينطلق منذ اليوم الأول بروح منفتحة تشمل جميع أبناء البلدة دون استثناء"، مشددة على أن المجلس "يمثل صوتًا بلديًا موحدًا لخدمة دوما وأهلها".
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