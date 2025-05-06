فوز مجلس بلدية دوما بالتزكية

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أعلن قائمقام فوز بالتزكية، بعد انقضاء مهلة سحب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية، إثر انسحاب المرشحين جيسي وإيليا المعلوف. كما فاز بمنصب مختار بلدة داعل بالتزكية.وضم الفائز بالتزكية في دوما كلاً من: زينالي ، أيلي ، حنا أسعد، ، وسام ، الياس الغنمة، رامي ، جواد الحداد، انطوان الغنمة، زياد شلهوب، ، ، شلهوب، وبطرس صوايا.وتوجهت رئيسة بلدية دوما الفائزة بالتزكية، زينالي أيوب، بالشكر إلى أهالي البلدة، مشيدةً بحرصهم على "تجنيب دوما معركة انتخابية تنافسية، ما وفّر على الصندوق البلدي أعباء مالية كبيرة".وأكدت أن " سينطلق منذ اليوم الأول بروح منفتحة تشمل جميع أبناء البلدة دون استثناء"، مشددة على أن المجلس "يمثل صوتًا بلديًا موحدًا لخدمة دوما وأهلها".