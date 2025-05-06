ارتفاع في سعر البنزين وتراجع في سعر الغاز.. ماذا عن المازوت؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4 آلاف ليرة فيما استقر سعر المازوت وتراجع سعر قارورة 41 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.352.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.392.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.217.000 ليرة لبنانيةالغاز: 938.000