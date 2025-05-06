كتل حارة ستتمدد نحو لبنان.. والحرارة ستتخطى الـ 30 درجة في هذه المناطق

أفاد الأب ايلي خنيصر
المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن انه بعدما عبر المنخفض الجوّي فوق تركيا
وأثر على لبنان
والاردن وسوريا بحالة عدم استقرار وامطار متفرقة، شكّلت سيولا جارفة في البقاع الشرقي
والبتراء في الاردن وبعض المناطق السورية
، يستقر الطقس خلال الاسبوع المقبل بحيث ستشهد منطقة الحوض الشرقي
للبحر الأبيض المتوسط موجة دافئة مصدرها صحراء مصر وشبه الجزيرة العربية
، وذلك ضمن رياح متقلّبة بين جنوبية وجنوبية شرقية.
زأضاف: من المنتظر ان ترتفع درجات الحرارة، تدريجياً، اعتبارا من يوم الأربعاء لتبلغ ذروتها في الويك اند، مع درجات حرارة تلامس 31 و 32 درجة بقاعاً و 29 الى 31 ساحلاً بخاصة في الجنوب.
هذا وسوف
يبدأ نشاط المنخفض الهندي
الموسمي الحار في شبه الجزيرة
العربية اعتباراً من منتصف أيار، بسبب انحرافه في هذه الايام من جنوب الهند
نحو دول الخليج
، ما يؤدي الى تراجع الضغوط الجوية في المنطقة وتمدد الكتل الحارة نحو تركيا وقبرص واليونان ولبنان والجوار.
طقس اليوم الثلاثاء 06 أيار مشمس، ربيعي دافئ، تبدأ الحرارة بالارتفاع اعتبارا من يوم الاربعاء.
الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 25 نهاراً و 18 ليلاً
في البقاع
: 26 نهاراً و 15 ليلا
على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 13 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و 07 ليلاً
الرياح: غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1018hpa يوم الاربعاء
الرطوبة:75%
حرارة المياه 21 درجة.