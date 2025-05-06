كتل حارة ستتمدد نحو لبنان.. والحرارة ستتخطى الـ 30 درجة في هذه المناطق

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أفاد الأب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن انه بعدما عبر المنخفض الجوّي فوق وأثر على والاردن وسوريا بحالة عدم استقرار وامطار متفرقة، شكّلت سيولا جارفة في والبتراء في الاردن وبعض المناطق ، يستقر الطقس خلال الاسبوع المقبل بحيث ستشهد منطقة للبحر الأبيض المتوسط موجة دافئة مصدرها صحراء مصر وشبه ، وذلك ضمن رياح متقلّبة بين جنوبية وجنوبية شرقية.زأضاف: من المنتظر ان ترتفع درجات الحرارة، تدريجياً، اعتبارا من يوم الأربعاء لتبلغ ذروتها في الويك اند، مع درجات حرارة تلامس 31 و 32 درجة بقاعاً و 29 الى 31 ساحلاً بخاصة في الجنوب.هذا يبدأ نشاط المنخفض الموسمي الحار في العربية اعتباراً من منتصف أيار، بسبب انحرافه في هذه الايام من جنوب نحو ، ما يؤدي الى تراجع الضغوط الجوية في المنطقة وتمدد الكتل الحارة نحو تركيا وقبرص واليونان ولبنان والجوار.طقس اليوم الثلاثاء 06 أيار مشمس، ربيعي دافئ، تبدأ الحرارة بالارتفاع اعتبارا من يوم الاربعاء.الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 25 نهاراً و 18 ليلاًفي : 26 نهاراً و 15 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 13 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و 07 ليلاًالرياح: غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1018hpa يوم الاربعاءالرطوبة:75%حرارة المياه 21 درجة.