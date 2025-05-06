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لبنان

الخازن استقبل لائحة "نهضة جونيه" برئاسة فيصل افرام: مصلحة المدينة فوق كل اعتبار

Lebanon 24
06-05-2025 | 02:45
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استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونيه، أعضاء لائحة "نهضة جونيه" برئاسة فيصل افرام الذي شكر النائب الخازن، ورشيد الخازن على الدعم والثقة، مؤكدًا أن "جونيه بحاجة إلى التوافق الذي حصل حول النهج الذي نتبعه وهو الانماء"، لافتًا الى أن "التعاون مع  الأطراف كافة سيبقى مفتوحًا لما فيه مصلحة المدينة وأهلها".
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وأكّد أنّنا "جديّون في العمل ولدينا التصميم الكامل على إطلاق مسيرة إنمائية فعلية في جونيه وفي أسرع وقت ممكن".

الخازن

بدوره، هنأ النائب الخازن أعضاء اللائحة، وأكّد أن"نتائج الانتخابات البلدية لم تعكس فقط فوزًا بالمعنى العددي، بل أظهرت تضامنًا ووحدة بين مختلف القوى السياسية التي اجتمعت على لوائح موحّدة، ما يدلّ على ثقة متبادلة وإرادة مشتركة في خدمة المدينة".

وقال : "ما شهدناه هو بداية نهج جديد، لأن التناحر والتصادم لا يدفع ثمنه سوى المدينة وأهلها. والثقة التي تجلّت اليوم يجب أن تُستثمر وتُكرّس في المرحلة المقبلة، وأنا واثق أنها ستستمر، لأن روح التعاون ظهرت بوضوح، خصوصًا من خلال مواقف مشرفة اتُخذت خلال العملية الانتخابية".

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات المستقبلية، شدّد  على أن "جونيه بحاجة الى ورشة إنمائية"، وقال:" نحن بتصرّفكم في كل ما يعني المدينة. وأنا على ثقة أن زملائي النواب والفاعليات السياسية في المنطقة سيقفون أيضًا إلى جانب هذه المسيرة، لأنّ مصلحة جونيه تبقى فوق كل اعتبار".
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