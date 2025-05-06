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لبنان

وزير الزراعة افتتح الاجتماع الأول للجنة النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية

Lebanon 24
06-05-2025 | 02:50
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افتتح وزير الزراعة الدكتور نزار هاني الاجتماع الأول للجنة النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية، الذي عُقد برئاسة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل القرار رقم 196/1 الصادر بتاريخ 22 نيسان 2025، والذي قضى بتشكيل اللجنة بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز حضوره محلياً وعالمياً.
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وأكد الوزير هاني خلال كلمته الافتتاحية على "أهمية قطاع النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية كأحد ركائز الاقتصاد الوطني"، مشيداً "بجهود المنتجين اللبنانيين وصمودهم في وجه التحديات، لا سيما من حيث الحفاظ على الجودة العالية والهوية الفريدة للمنتجات اللبنانية في الأسواق المحلية والخارجية".

ونوّه "بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الزراعة وفريق عملها"، مشيراً إلى أن "تشكيل اللجنة يشكّل إطاراً تنسيقياً يجمع بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في دعم الصناعات الزراعية اللبنانية وتوسيع أسواق تصريف منتجاتها".

تضم اللجنة ممثلين عن: المعهد الوطني للكرمة والنبيذ، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، معهد البحوث الصناعية، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، كلية الزراعة في جامعة القديس يوسف، كلية الزراعة في جامعة الروح القدس، اتحاد مصنّعي النبيذ، نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ونقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية.

 من جهته، شكر رئيس اللجنة المهندس لويس لحود الوزير هاني على دعمه المتواصل للقطاعات الزراعية والانتاحية، وعلى مبادرته بتشكيل اللجنة، معتبراً أنها "تشكل منصة حوار وتخطيط فعّالة لتطوير القطاع على أسس علمية واقتصادية متينة".

خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة آلية عملها وسبل التنسيق بين مختلف مكوناتها، كما تم البحث في استراتيجيات تعزيز تسويق المنتجات اللبنانية وفتح أسواق جديدة أمامها، على أن تستكمل هذه المواضيع في الاجتماعات المقبلة.
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