وزير الزراعة افتتح الاجتماع الأول للجنة النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية

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افتتح الدكتور هاني الاجتماع الأول للجنة النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية، الذي عُقد برئاسة لوزارة الزراعة المهندس . ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل القرار رقم 196/1 الصادر بتاريخ 22 نيسان 2025، والذي قضى بتشكيل اللجنة بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز حضوره محلياً وعالمياً.وأكد الوزير هاني خلال كلمته الافتتاحية على "أهمية قطاع النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية كأحد ركائز "، مشيداً "بجهود المنتجين اللبنانيين وصمودهم في وجه التحديات، لا سيما من حيث الحفاظ على الجودة العالية والهوية الفريدة للمنتجات في والخارجية".ونوّه "بالدور المحوري الذي تضطلع به وفريق عملها"، مشيراً إلى أن "تشكيل اللجنة يشكّل إطاراً تنسيقياً يجمع بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في دعم الصناعات الزراعية اللبنانية وتوسيع أسواق تصريف منتجاتها".تضم اللجنة ممثلين عن: للكرمة والنبيذ، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، الصناعية، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والبقاع، كلية الزراعة في ، كلية الزراعة في ، كلية الزراعة في ، اتحاد مصنّعي النبيذ، نقابة منتجي والخمور والمشروبات الروحيّة ونقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية.، شكر رئيس اللجنة المهندس لويس الوزير هاني على دعمه المتواصل للقطاعات الزراعية والانتاحية، وعلى مبادرته بتشكيل اللجنة، معتبراً أنها "تشكل منصة حوار وتخطيط فعّالة لتطوير القطاع على أسس علمية واقتصادية متينة".خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة آلية عملها وسبل التنسيق بين مختلف مكوناتها، كما تم البحث في استراتيجيات تعزيز تسويق المنتجات اللبنانية وفتح أسواق جديدة أمامها، على أن تستكمل هذه المواضيع في الاجتماعات المقبلة.