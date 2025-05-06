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لبنان

على طريق السمونية.. مطاردة مسلحة تنتهي بمقتل راكبة

Lebanon 24
06-05-2025 | 03:00
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أقدم مجهولون على متن سيارة من نوع "رابيد" فضية اللون – دون سائر المواصفات – على مطاردة فان من نوع "مازدا" أحمر اللون يحمل اللوحة رقم 252770/م، ويقوده السوري (ف. أ)، وذلك على طريق السمونية- عكار. وأثناء المطاردة، أطلقوا النار من أسلحة حربية باتجاه الفان، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية.
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وقد أسفر إطلاق النار عن إصابة الراكبة بشرى مهدي الشرف (مواليد 1999، سورية الجنسية، والدتها ندوة) برصاصة في الخاصرة. ونُقلت المصابة إلى مستشفى اليوسف لتلقي العلاج، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

ولاذ المعتدون بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتعقّب الفاعلين.
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