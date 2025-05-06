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لبنان

الحريري تتدخل لحماية البيئة البحرية في صيدا: لا لصيد الديناميت

Lebanon 24
06-05-2025 | 03:13
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استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري في دارة مجدليون وفدًا من الهيئة الإدارية لـ"جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا" برئاسة ربيع العوجي، حيث جرى بحث الاستعدادات الجارية لانطلاق الموسم الصيفي المقبل والأنشطة البحرية المزمع تنظيمها.
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اللقاء تناول أيضًا سبل تفعيل السياحة البحرية في المدينة، مع التركيز على "حديقة صيدون المائية" التي أنشأتها الجمعية لإحياء الثروة السمكية وتعزيز التنوع البيولوجي البحري، والتي تضم آليات عسكرية وطائرات قديمة أُغرقت في البحر لتشكل بيئة حاضنة للأسماك وهواة الغوص.

كما ناقش الوفد مع الحريري المخاطر الناجمة عن عودة ظاهرة الصيد بالديناميت في بحر صيدا، لا سيما في محيط الحديقة المائية، لما تسببه من تهديد للبيئة البحرية. وقد بادرت الحريري إلى التواصل مع الجهات الأمنية المعنية لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات وحماية الثروة السمكية.
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