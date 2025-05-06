الحريري تتدخل لحماية البيئة البحرية في صيدا: لا لصيد الديناميت

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استقبلت رئيسة " للتنمية البشرية المستدامة" في وفدًا من لـ"جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ " برئاسة ، حيث جرى بحث الاستعدادات الجارية لانطلاق الموسم الصيفي المقبل والأنشطة البحرية المزمع تنظيمها.اللقاء تناول أيضًا سبل تفعيل السياحة البحرية في المدينة، مع التركيز على "حديقة المائية" التي أنشأتها الجمعية لإحياء السمكية وتعزيز التنوع البيولوجي البحري، والتي تضم آليات عسكرية وطائرات قديمة أُغرقت في البحر لتشكل بيئة حاضنة للأسماك وهواة الغوص.كما ناقش الوفد مع المخاطر الناجمة عن عودة ظاهرة الصيد بالديناميت في ، لا سيما في محيط الحديقة المائية، لما تسببه من تهديد للبيئة البحرية. وقد بادرت الحريري إلى التواصل مع الجهات الأمنية المعنية لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات وحماية الثروة السمكية.