Advertisement

لبنان

الفوعاني يشيد بروح التنافسية في انتخابات جبل لبنان

Lebanon 24
06-05-2025 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1356434-638821237316618353.jpg
Doc-P-1356434-638821237316618353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس اللجنة الانتخابية المركزية لحركة "أمل"، مصطفى الفوعاني، كوادر الماكينة الانتخابية، مهنئًا "العائلات الكريمة" في محافظة جبل لبنان على مشاركتها الفاعلة في الانتخابات البلدية والاختيارية.
Advertisement
 
 
وشكر الفوعاني العائلات الحركية على انضباطهم وتنظيمهم، مؤكدًا على انتمائهم الصادق ومساهمتهم في تعزيز القيم الوطنية. كما هنأ المجالس البلدية والهيئات الاختيارية الجديدة على فوزها، متمنيًا لها النجاح في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية. وأشاد بالمجالس السابقة على إنجازاتها رغم التحديات، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان. واختتم بالوعد بمواصلة خدمة أهل جبل لبنان لتحقيق مستقبل أفضل.
مواضيع ذات صلة
الحجار: نتائج انتخابات جبل لبنان خلال ساعات عبر موقع وزارة الداخلية
lebanon 24
06/05/2025 12:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات جبل لبنان: اختبار النفوذ والأحجام
lebanon 24
06/05/2025 12:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات جبل لبنان انطلقت اليوم.. اختبار للتوازنات السياسية
lebanon 24
06/05/2025 12:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: خطة ترمب ستضرّ كثيراً بالقدرة التنافسية لإسرائيل بمواجهة المصانع الأميركية
lebanon 24
06/05/2025 12:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2025-05-06
05:19 | 2025-05-06
05:07 | 2025-05-06
05:01 | 2025-05-06
05:00 | 2025-05-06
04:59 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24