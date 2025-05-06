الفوعاني يشيد بروح التنافسية في انتخابات جبل لبنان

استقبل رئيس لحركة "أمل"، ، كوادر الماكينة ، مهنئًا "العائلات الكريمة" في على مشاركتها الفاعلة في والاختيارية.

Advertisement

وشكر الفوعاني العائلات الحركية على انضباطهم وتنظيمهم، مؤكدًا على انتمائهم الصادق ومساهمتهم في تعزيز القيم الوطنية. كما هنأ والهيئات الاختيارية الجديدة على فوزها، متمنيًا لها النجاح في وتعزيز التنمية المحلية. وأشاد بالمجالس السابقة على إنجازاتها رغم التحديات، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها . واختتم بالوعد بمواصلة خدمة أهل لتحقيق مستقبل أفضل.