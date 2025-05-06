بوشكيان في ذكرى شهداء الصحافة: أحيي جهود الإعلامين المدافعين عن الحق

قال في بيان بمناسبة ذكرى في 6 أيار: "في ذكرى شهداء الصحافة والحرية والاستقلال، اقف بإجلال و إكبار امام نضالات وبذل الروح، التي حفرها أبناء الحرية على صخور مجد ، وفي هذه الذكرى التاريخية أحيي جهود الإعلامين المدافعين عن الحق والرافعين سيف العدالة الانسانية، واتوجه بالشكر لنقابتي الصحافة والمحررين، مؤكدا دور الإعلام وواجبه في حماية الوطن وكرامته".

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