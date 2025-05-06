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لبنان

بوشكيان في ذكرى شهداء الصحافة: أحيي جهود الإعلامين المدافعين عن الحق

Lebanon 24
06-05-2025 | 03:23
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قال النائب جورج بوشكيان في بيان بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في 6 أيار: "في ذكرى شهداء الصحافة والحرية والاستقلال، اقف بإجلال و إكبار امام نضالات الدم وبذل الروح، التي حفرها أبناء الحرية على صخور مجد لبنان، وفي هذه الذكرى التاريخية أحيي جهود الإعلامين المدافعين عن الحق والرافعين سيف العدالة الانسانية، واتوجه بالشكر لنقابتي الصحافة والمحررين، مؤكدا دور الإعلام وواجبه في حماية الوطن  وكرامته".
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