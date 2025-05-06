كلاس: لولا دم الصحافة وحبر شهدائها لما عرف لبنان معنى الحرية

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رأى الوزير السابق في بيان، انه "لولا دم الصحافة وحبر شهدائها لما عرف معنى الحرية..! بعد مئة و عشر سنوات على تنفيذ احكام الإعدام الإبادية بحق ابطال الرأي و الكلمة والمواقف الوطنية بين 1915-1917 نستعيد وقفات المجد التي عاشها الصحافة ورسل الحقيقة، ونقف بإجلال وفاء لتضحياتهم و إحياءً لذكراهم الوطنية" .وقال:" اتقدم من نقيب ومجلس الصحافة و نقيب ومجلس المحررين والمؤسسات الاعلامية بخالص التمنيات، بأن يبقى لبنان مرتكز الحريات و العدالة، و ان نعمل معاً لتحصين كرامة الإعلام و الاعلاميين، حفاظاً على كيانيتنا الوطنية".