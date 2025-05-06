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لبنان

لمناسبة ذكرى 6 أيار.. ملتقى التأثير المدني: إستشهدوا ليحيا لبنان!

Lebanon 24
06-05-2025 | 03:42
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في ذكرى شهداء الصحافة اللّبنانيّة الذي يوافق السادس من ايار  كتب دون التأثير المدني على منصَّة "أكس" فقال:"إستشهدوا ليحيا لبنان السيّد الحرّ المستقلّ الديموقراطي. شهادتهم أمانة في أعناقنا. بناء دولة الحق والعدل بوصلة تنير درب استمرار النّضال...!"
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وأرفق الملتقى تدوينته بصورة معبّرة عن نصب الشهداء في وسط بيروت والعلم اللّبناني، وارفقها بهاشتاغ "السادس من أيّار"، وهاشتاغ "شهداء الصحافة اللّبنانيَّة"، بالإضافة إلى هاشتاغ "القضيَّة اللُّبنانيَّة".
 
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