لمناسبة ذكرى 6 أيار.. ملتقى التأثير المدني: إستشهدوا ليحيا لبنان!

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في ذكرى الصحافة اللّبنانيّة الذي يوافق السادس من ايار كتب دون التأثير المدني على منصَّة "أكس" فقال:"إستشهدوا ليحيا السيّد الحرّ المستقلّ الديموقراطي. شهادتهم أمانة في أعناقنا. بناء دولة الحق والعدل بوصلة تنير درب استمرار النّضال...!"وأرفق الملتقى تدوينته بصورة معبّرة عن نصب في والعلم اللّبناني، وارفقها بهاشتاغ "السادس من أيّار"، وهاشتاغ "شهداء الصحافة اللّبنانيَّة"، بالإضافة إلى هاشتاغ "القضيَّة اللُّبنانيَّة".